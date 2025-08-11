Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Verletzte Person aus Dachgeschoss gerettet, Reichenau-Lindenbühl, 11.08.2025

Reichenau (ots)

Am Montagmorgen, 11.08.2025, wurde der Rettungsdienst zu einer nach einem Treppensturz verletzten Person im Ortsteil Reichenau-Lindenbühl gerufen. Da eine schonende Rettung aus dem Dachgeschoß über das Treppenhaus nicht möglich war, wurde die Feuerwehr zu Hilfe gerufen.

Die Integrierte Leitstelle Konstanz alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Reichenau um 07:12 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes per Meldeempfänger. Die Feuerwehr Konstanz wurde zeitgleich zusätzlich zur Unterstützung mit der Drehleiter alarmiert. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst, wurde die verletzte weibliche Person durch die Feuerwehr über die Drehleiter aus dem Fenster des Dachgeschosses gerettet und an den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung übergeben.

Unter Leitung von Kommandant Alexander Peters waren insgesamt 10 Feuerwehr-Einsatzkräfte der Reichenau mit dem Löschfahrzeug LF 10 und dem Mehrzweck- und Führungsfahrzeug und die Feuerwehr Konstanz war mit der Drehleiter DLK 23-12 im Einsatz. Mit vor Ort war der Rettungsdienst des Malteser Hilfdienstes.

Einsatzende war um 08:24 Uhr.

