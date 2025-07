Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Wahlwies, Lkr. Konstanz) Unbekannter versprüht bei Abifeier in der Roßberghalle Pfefferspray - vier Personen leicht verletzt (06.07.2025)

Stockach, Wahlwies (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag bei einer Veranstaltung in der Roßberghalle bei einer Abi-Feier Pfefferspray versprüht. In unmittelbarer Folge litten etwa 20-30 Besuchende unter Atembeschwerden. Die daraufhin verständigten Kräfte der Polizei und der Feuerwehr sorgten für ein geordnetes Verlassen und durchlüften der Halle während zahlreiche Helfende des Rettungsdienstes sich unter der Führung des Leitenden Notarztes um die Versorgung der Betroffenen Personen kümmerten. Vier Personen erlitten durch das Gas Atemwegsreizungen und mussten medizinisch versorgt werden. Sie konnten jedoch im Anschluss nach Hause entlassen werden.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Räumlichkeiten fanden Polizeibeamte in der Küche der Halle ein Pfefferspray auf.

Die Polizei leitete Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den noch unbekannten Täter ein.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Revier Stockach, Tel. 07771 9391-0 entgegen.

