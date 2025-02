POL-CUX: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der BAB 27 - zwei Personen leicht verletzt

Cuxhaven (ots) - Geestland/Bad Bederkesa. Bereits am Samstag, 01.02.2025, zwischen 13:30 und 14:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkdeck eines Lebensmittelmarktes in der Bergstraße von Bad Bederkesa. Dabei wurde ein geparkten weißer Fiat Panda an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Ein männlicher Zeuge soll den Zusammenstoß beobachtet und die geschädigte Fahrzeughalterin informiert haben. Bei dem ...

