Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fast nach Hause geschafft!

Meiningen (ots)

Die Beamten der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen kontrollierten am Samstag eine Autofahrerin in Dreißigacker. In der durchgeführten Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die Dame keine gültige Fahrerlaubnis, dafür aber einen positiv reagierenden Drogenvortest aufweisen konnte. Beim Blick auf die Dokumente fiel den Beamten auf, dass die Frau fast zu Hause angekommen war. Den Feierabend musste die Dame dann zunächst mit den Beamten, bei der anstehenden Blutentnahme im Klinikum verbringen. Sie erwarten nun mehrere Anzeigen.

