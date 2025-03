Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradhelme entwendet

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Montag, zwischen 14.00 Uhr und 16.20 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter in Neuhaus am Rennweg in der Robert-Koch-Straße zwei Motorradhelme. Diese wurde durch die geschädigten Jugendlichen neben ihren Mopeds in dem besagten Zeitraum abgelegt. Zeugen werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0062740 bei der Polizei Sonneberg, Tel.: 03675 8750 zu melden.

