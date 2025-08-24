LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht
Bad Salzungen (ots)
Am 22.08.2025 im Zeitraum von 10:45 Uhr bis 11:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Friedhofs in der Leimbacher Straße in Bad Salzungen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein silberfarbener Hyundai i20 wurde in dem genannten Zeitraum an der hinteren Stoßstange beschädigt als die Halterin auf dem Friedhof Blumen gießen war. Zeugen des Verkehrsunfalls, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03695-5510 und der Angabe des Aktenzeichens 0218775/2025 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen.
