PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Bad Salzungen (ots)

Am 22.08.2025 im Zeitraum von 10:45 Uhr bis 11:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Friedhofs in der Leimbacher Straße in Bad Salzungen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein silberfarbener Hyundai i20 wurde in dem genannten Zeitraum an der hinteren Stoßstange beschädigt als die Halterin auf dem Friedhof Blumen gießen war. Zeugen des Verkehrsunfalls, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03695-5510 und der Angabe des Aktenzeichens 0218775/2025 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 24.08.2025 – 11:28

    LPI-SHL: Schwerer Verkehrsunfall

    Bad Salzungen (ots) - Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr kam es auf B 19 zwischen Waldfisch und Gumpelstadt zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 36-jährige Frau aus dem Wartburgkreis befuhr die B 19 in Richtung Meiningen und kam aus bisher nicht geklärter Ursache vor der Abfahrt Gumpelstadt nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sie mit ihrem Pkw Fiat frontal mit einer Brückenüberführung. Die Fahrerin wurde durch den Unfall schwer verletzt und in der Folge in ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 08:36

    LPI-SHL: Neue Betrugsmasche

    Steinbach-Hallenberg (ots) - Der Inspektionsdienst Suhl warnt vor Nachrichten zum Sponsorenaufruf/ Petitionsaufruf, die über WhatsApp versendet werden. Durch das Öffnen des Links kommt es zum Abfangen der Daten des Handys. Mitunter wird Zugriff auf die Kontaktliste erhalten, so dass den Kontakten Betrüger vom Account des Handynutzers Nachrichten zustellen. Darunter fällt die Bitte, ihm Geld zu leihen. Dazu wird ebenso ein Link gesendet, um die Überweisung sogleich ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 08:35

    LPI-SHL: Zeugen gesucht

    Suhl (ots) - In den frühen Morgenstunden des 24.08.2025 herrschte Tumult in einer Bar im Steinweg in Suhl. Ein 35-Jähriger erlitt im Rahmen dessen einen gebrochenen Finger sowie eine Kopfplatzwunde. Zeugen, die angeben können, wie er sich die Verletzungen zugezogen hat, werden gebeten, sich telefonisch oder persönlich im Inspektionsdienst Suhl zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren