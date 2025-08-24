Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Schleusingen (ots)

Am Samstag den 23.08.2025 befanden sich Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen in der Ortslage Schleusingen und führten Verekhrskontrollen durch. Um 22:50 Uhr bemerkten sie zwei E-Scooter-Fahrer in der Kurhausstraße. Lediglich ein E-Scooter-Fahrer konnte gestoppt werden. Der 16-jährige E-Scooter-Ffahrer gab gegenüber den Beamten an, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Dies war jedoch bei seinerm Fahrzeug zwingend notwendig. Üblicherweise haben E-Scooter eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h. Daher sind diese Kraftfahrzeuge führerscheinfrei. Das Mindestalter zum Führen der E-Scooter beträgt 14 Jahre. Der E-Scooter des 16-Jährigen hatte jedoch laut dessen Unterlagen eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 60km/h. Der 16-Jährige muss sich daher verantworten wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zudem wird geprüft ob in diesem Einzelfall nicht auch ein Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz vorliegt. Der E-Scooter wurde vor Ort sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell