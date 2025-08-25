Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer baut Unfall und flüchtet (230.8.2025)

Hilzingen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstagabend auf der Zollstraße einen Unfall gebaut und ist anschließend geflüchtet. Kurz vor Mitternacht kam ein 25-jähriger Renaultfahrer mit seinem Wagen von der Straße ab und touchierte einen auf einem angrenzenden Grundstück stehenden Baum. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, machte sich der junge Mann jedoch anschließend einfach davon. Da er an der Unfallstelle neben diverser Fahrzeugteile auch das Nummernschild seines Autos hinterließ, trafen die Beamten den 25-Jährigen wenig später an seiner Wohnanschrift an. Nachdem ein Alkoholtest bei ihm einen Wert von rund 1,6 Promille ergab, musste er die Polizisten zur Blutentnahme begleiten. Neben dem zu begleichenden Schaden an Baum und Renault in noch unbekannter Höhe, muss sich der 25-Jährige in einem Strafverfahren wegen seines Fehlverhaltens verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell