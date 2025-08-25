PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer baut Unfall und flüchtet (230.8.2025)

Hilzingen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstagabend auf der Zollstraße einen Unfall gebaut und ist anschließend geflüchtet. Kurz vor Mitternacht kam ein 25-jähriger Renaultfahrer mit seinem Wagen von der Straße ab und touchierte einen auf einem angrenzenden Grundstück stehenden Baum. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, machte sich der junge Mann jedoch anschließend einfach davon. Da er an der Unfallstelle neben diverser Fahrzeugteile auch das Nummernschild seines Autos hinterließ, trafen die Beamten den 25-Jährigen wenig später an seiner Wohnanschrift an. Nachdem ein Alkoholtest bei ihm einen Wert von rund 1,6 Promille ergab, musste er die Polizisten zur Blutentnahme begleiten. Neben dem zu begleichenden Schaden an Baum und Renault in noch unbekannter Höhe, muss sich der 25-Jährige in einem Strafverfahren wegen seines Fehlverhaltens verantworten.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren