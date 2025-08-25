Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung wegen missfallender Musikdarbietung (24.08.2025)

Konstanz (ots)

Am Sonntagabend ist es auf der Fischenzstraße infolge missfallender Musikdarbietung zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Kurz vor 19 Uhr hielt sich ein 66-jähriger Gitarrenspieler im Bereich der dortigen Badestelle auf. Nachdem sich ein 61-Jähriger durch die Musik gestört fühlte und den 66-Jährigen daraufhin aufforderte das Musizieren zu unterlassen, gerieten die beiden Männer zunächst verbal in Streit in dessen Folge sie sich gegenseitig schließlich eine Ohrfeige verpassten. Beide erwartet deshalb eine Anzeige wegen Körperverletzung.

