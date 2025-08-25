POL-KN: (Konstanz) Unfall im Kreisverkehr am Döbeleplatz - Motorradfahrer bei Sturz verletzt (22.08.2025)
Konstanzt (ots)
Bei einem Unfall im Kreisverkehr am Döbeleplatz ist am Freitagabend ein Motorradfahrer verletzt worden. Ein 33-Jähriger fuhr mit einer Honda von der Grenzbachstraße kommend im Kreisverkehr in Richtung Parkplatz. An der Einfahrt zum Döbeleplatz übersah eine 66-jährige Fordfahrerin den Biker, der daraufhin stark bremste und zu Fall kam. Dabei verletzte sich der 33-Jährige leicht. An seiner Honda entstand durch den Sturz ein Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell