POL-KN: (Konstanz) Unfall im Kreisverkehr am Döbeleplatz - Motorradfahrer bei Sturz verletzt (22.08.2025)

Konstanzt (ots)

Bei einem Unfall im Kreisverkehr am Döbeleplatz ist am Freitagabend ein Motorradfahrer verletzt worden. Ein 33-Jähriger fuhr mit einer Honda von der Grenzbachstraße kommend im Kreisverkehr in Richtung Parkplatz. An der Einfahrt zum Döbeleplatz übersah eine 66-jährige Fordfahrerin den Biker, der daraufhin stark bremste und zu Fall kam. Dabei verletzte sich der 33-Jährige leicht. An seiner Honda entstand durch den Sturz ein Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

