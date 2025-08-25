Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Max-Stromeyer-Straße - grauen VW Tiguan angefahren und geflüchtet (24.08.2025)

Konstanz (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro hat ein unbekannter Autofahrer bei einer Unfallflucht auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Max-Stromeyer-Straße am frühen Sonntagmorgen verursacht. Gegen 04.40 Uhr touchierte er den beim "Grey" geparkten grauen VW Tiguan und fuhr anschließend einfach davon, ohne sich um eine Regulierung des hinterlassenen Schadens zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell