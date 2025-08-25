PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Max-Stromeyer-Straße - grauen VW Tiguan angefahren und geflüchtet (24.08.2025)

Konstanz (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro hat ein unbekannter Autofahrer bei einer Unfallflucht auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Max-Stromeyer-Straße am frühen Sonntagmorgen verursacht. Gegen 04.40 Uhr touchierte er den beim "Grey" geparkten grauen VW Tiguan und fuhr anschließend einfach davon, ohne sich um eine Regulierung des hinterlassenen Schadens zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

