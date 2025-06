Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Haltern am See: Über 450 Verkehrsverstöße an einem Tag

Recklinghausen (ots)

An verschiedenen Stellen in Haltern am See hat die Polizei am Mittwoch, 25. Juni, Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Motorräder durchgeführt. Dabei fielen etwa 460 Fahrzeuge auf. Insgesamt müssen 371 Verkehrsteilnehmende mit Verwarngeldern rechnen (davon 15 Kräder), 90 weitere mit Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen (davon 12 Kräder).

Traurige Spitzenreiter der Geschwindigkeitsmessungen waren ein Motorradfahrer, der mit 93 km/h in einer 50-Zone auf der Granatstraße angehalten wurde sowie ein PKW-Fahrer, der ebenfalls mit 93 km/h auf der - auf 50km/h beschränkten - Sythener Straße unterwegs war. Ein PKW war ohne gültige Versicherung unterwegs; bei einem Fahrer wurde ein gefälschter Führerschein sichergestellt, er erhält eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

"Im Sommer bei diesem guten Wetter sind verstärkt Zweiräder auf den Straßen unterwegs. Ich kann gut verstehen, dass Fahrerinnen und Fahrer das schöne Wetter für Motorradtouren nutzen möchten - was ich jedoch weder verstehe noch toleriere, sind Geschwindigkeitsverstöße und Raserei. Wir werden auch weiterhin zielgerichtet kontrollieren, um unsere Straßen für alle Verkehrsteilnehmenden sicherer zu gestalten", sagt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell