POL-RE: Waltrop: Markus Häbel wird neuer Koordinator des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Waltrop

Waltrop: Markus Häbel wird neuer Koordinator des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Waltrop

Recklinghausen

Führungswechsel im Bezirks- und Schwerpunktdienst (BSD) Waltrop: Seit dem 25.06.2025 tritt Polizeihauptkommissar Markus Häbel die Nachfolge von Michaela Pfeifers als BSD-Koordinator in der Hebewerkstadt an.

"Mit Markus Häbel übernimmt ein qualifizierter Polizeibeamter die Koordination des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Waltrop. Durch seine langjährige Tätigkeit im Polizeiberuf, hat er in verschiedenen Einsatzbereichen umfangreiche Erfahrungen gesammelt", sagt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. "Ich danke seiner Vorgängerin Michaela Pfeifers für die engagierte und zuverlässige Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Ihre Arbeit bietet eine gute Voraussetzung für eine erfolgreiche Weiterführung durch ihren Nachfolger." Michaela Pfeifers war seit 2022 für den BSD Waltrop verantwortlich.

"Ich freue mich auf eine kooperative, lösungsorientierte und verlässliche Zusammenarbeit - sowohl mit den Kolleginnen und Kollegen des Bezirks- und Schwerpunktdienstes, als auch mit den Waltroper Bürgerinnen und Bürgern, mit der Stadtverwaltung, mit Vereinen und Organisationen. Mir ist wichtig, dass wir als Bezirks- und Schwerpunktdienst für die Menschen da sind - bürgernah, ansprechbar und verlässlich", sagt Markus Häbel. "Ich möchte die Amtsgeschäfte meiner Vorgängerin in ihrem Sinne fortführen und zugleich neue Impulse einbringen."

Markus Häbel ist 50 Jahre alt und hat nach seinem Studium 2013 an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV) NRW in Gelsenkirchen, sowohl im Wach- und Wechseldienst als auch im inneren Dienst eine Menge an Polizeierfahrung sammeln können. In seiner neuen Position als Koordinator des Bezirks- und Schwerpunktdienstes in Waltrop wird er jetzt erstmalig Führungserfahrung sammeln können. "Ich bin sehr froh über die gute Aufnahme bei meinen neuen Kolleginnen und Kollegen, das erleichtert mir gerade immens den neuen Anforderungen gerecht zu werden", schwärmt Markus Häbel.

Privat ist Markus Häbel verheiratet und hat drei Kinder. In seiner Freizeit beschäftigt er sich als Schiedsrichter beim Fußball oder mit Motorbooten.

