POL-RE: Herten: Dachfenster bei Einbruch aufgehebelt

Recklinghausen (ots) - Bei einem Unfall an der Ecke Grüner Weg/Amandusstraße ist am Mittwochnachmittag ein 14-Jähriger aus Datteln verletzt worden. Der Jugendliche war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg unterwegs und wollte gegen 15.25 Uhr die Amandusstraße überqueren. Gleichzeitig wollte eine 54-jährige Frau aus Selm mit einem Kleintransporter nach rechts in die Amandusstraße abbiegen. Um einen Zusammenstoß zu ...

