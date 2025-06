Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Mann will Kiosk überfallen - Polizei stellt Tatverdächtigen

Recklinghausen (ots)

Auf der Bahnhofstraße hat es in der vergangenen Nacht einen versuchten Raubüberfall gegeben. Ein unmaskierter Mann kam um kurz nach Mitternacht in den Kiosk, hielt dabei eine abgebrochene Glasflasche in der Hand und forderte Bargeld. Der 34-jährige Mitarbeiter weigerte sich - und schlug nach ersten Erkenntnissen die Hand des mutmaßlichen Täters weg. Daraufhin flüchtete der Mann. Ein Bekannter des Kiosk-Mitarbeiters, der etwas mitbekommen hatte, verfolgte den Tatverdächtigen ein Stück. Kurz darauf konnte der 41-jährige mutmaßliche Täter aus Waltrop von der Polizei gestellt werden. Er wurde vorläufig festgenommen. Eine abgebrochene Bierflasche wurde sichergestellt. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der Tatverdächtige war offenbar alkoholisiert, ihm wurde deshalb auch von einem Arzt Blut abgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

