Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Tödlicher Unfall auf Stenkhoffstraße

Recklinghausen (ots)

Auf der Stenkhoffstraße hat es heute Morgen einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein 50-jähriger Mann aus Duisburg ist dabei ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann gegen 7.05 Uhr auf einem Motorrad (Leichtkraftrad) in Richtung Gladbecker Straße unterwegs. In einer Kurve stürzte er und stieß dann mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen. Möglicherweise hat die Witterung (nasse Fahrbahn) eine Rolle gespielt. Der 50-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf verstarb. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz - und landete in der Nähe der Unfallstelle. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Ursache laufen. Die Straße war für etwa drei Stunden gesperrt.

