Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung Kindergartenstraße/Radolfzeller Straße - zwei verletzte Personen und insgesamt rund 18.000 Euro Blechschaden (22.08.2025)

Stockach (ots)

Zwei verletzte Personen und insgesamt rund 18.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Freitagnachmittag auf der Einmündung der Kindergartenstraße auf die Radolfzeller Straße ereignet hat. Eine 65-jährige Mercedesfahrerin bog von der Radolfzeller Straße nach links auf die Kindergartenstraße ab und übersah dabei einen entgegenkommenden VW Golf einer 71-Jährigen. Infolge des Zusammenstoßes erlitten sowohl die 71-Jährige als auch eine 42 Jahre alte Mitfahrerin Verletzungen. Sie kamen beide mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell