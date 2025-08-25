Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung Robert-Gerwig-Straße/Pfaffenhäule - Auto streift E-Scooterfahrer (22.08.2025)

Singen (ots)

Leicht verletzt worden ist ein E-Scooterfahrer bei einem Unfall auf der Einmündung der Robert-Gerwig-Straße auf das "Pfaffenhäule" am Freitagnachmittag. Ein 60-jähriger Skodafahrer touchierte beim Abbiegen einen 22 Jahre jungen Mann auf einem E-Scooter der daraufhin stürzte, dabei aber glücklicherweise nur leichte Verletzungen davontrug. Der 22-Jährige kam zur weiteren Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus. An Auto und Scooter entstand geringer Sachschaden.

