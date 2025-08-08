PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St.Jürgen
Verkehrsunfall im Kreisverkehr Mühlentorplatz

Lübeck (ots)

Am Donnerstagnachmittag (07.08.2025) kam es am Verkehrsverteilerkreis Mühlentor zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Linienbus. Der Radfahrer, der Busfahrer und Fahrgäste wurden leicht verletzt. Sachschaden entstand nicht.

Gegen 16:00 Uhr befuhr ein 44jähriger Lübecker mit einem Linienbus die Ratzeburger Allee und musste vor dem Einfahren in den Kreisverkehr verkehrsbedingt warten. Nachdem ein anderer Verkehrsteilnehmer dem Busfahrer Vorfahrt gewährte, fuhr dieser an. Beim Anfahren befand sich rechts neben dem Fahrzeug ein 9jähriger Radfahrer auf dem Fahrradweg, der entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung nach links auf den Radweg des Verkehrsverteilerkreises fahren wollte.

Als der Busfahrer das Kind bemerkte, führte er sofort eine Vollbremsung aus, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich dadurch leicht. Durch den Bremsvorgang verletzten sich auch der Busfahrer, sowie mindestens drei weitere Fahrgäste leicht.

Die Verletzten wurden noch vor Ort von Rettungskräften medizinisch versorgt. Eine Person wurde anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Das Kind wurde in die Obhut der Eltern übergeben.

An beiden Fahrzeugen konnte vor Ort kein Sachschaden festgestellt werden.

Die Beamten des 4. Polizeireviers Lübeck nahmen den Verkehrsunfall auf.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Polizeidirektion Lübeck Pressestelle
Svenja Arendt - Pressesprecherin
Telefon: 0451-131-2015
Fax: 0451-131-2019
E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

