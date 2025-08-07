Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Kellenhusen

Vermisste Person - Polizei bittet um Mithilfe

Lübeck (ots)

Seit Montagvormittag (04.08.2025) wird die 53-jährige Yuliia S. vermisst. Zuletzt wurde sie in Grube gesehen. Zu diesem Zeitpunkt trug sie ein rosafarbenes T-Shirt, eine schwarze Stoffhose und dunkelblaue Turnschuhe. Frau S. ist circa 160 cm groß und von schlanker Statur. Sie hat kurzes, blondes Haar und war zuletzt mit einem schwarz-silbernen Damenrad unterwegs. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Person in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise nimmt die Polizei über den Notruf 110 oder über jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hinweis:

Foto der Polizei mit der Bitte um Veröffentlichung freigegeben

