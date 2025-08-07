PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Kellenhusen
Vermisste Person - Polizei bittet um Mithilfe

POL-HL: OH - Kellenhusen / Vermisste Person - Polizei bittet um Mithilfe
  • Bild-Infos
  • Download

Lübeck (ots)

Seit Montagvormittag (04.08.2025) wird die 53-jährige Yuliia S. vermisst. Zuletzt wurde sie in Grube gesehen. Zu diesem Zeitpunkt trug sie ein rosafarbenes T-Shirt, eine schwarze Stoffhose und dunkelblaue Turnschuhe. Frau S. ist circa 160 cm groß und von schlanker Statur. Sie hat kurzes, blondes Haar und war zuletzt mit einem schwarz-silbernen Damenrad unterwegs. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Person in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise nimmt die Polizei über den Notruf 110 oder über jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hinweis:

Foto der Polizei mit der Bitte um Veröffentlichung freigegeben

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Polizeidirektion Lübeck Pressestelle
Anna Julia Meyer - Pressesprecherin
Telefon: 0451-131-2015
Fax: 0451-131-2019
E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 11:58

    POL-HL: HL - Innenstadt / Ladendieb gestellt - weiteres Diebesgut gefunden

    Lübeck (ots) - Am Mittwochnachmittag (06.08.2025) meldete ein Zeuge einen Ladendiebstahl in einem Kaufhaus der Lübecker Innenstadt. Der Tatverdächtige wurde durch den Zeugen verfolgt und konnte so von Polizeibeamten angetroffen werden. Neben den entwendeten Gegenständen fanden die eingesetzten Polizisten weiteres Stehlgut in dem Pkw des Tatverdächtigen. Das 1. ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 11:26

    POL-HL: OH-Ratekau / Ein Bär auf der Bundesautobahn 1 (BAB1)

    Lübeck (ots) - Am Montagabend (04.08.2025) wurden die Beamten des Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Scharbeutz zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Zeugen hatten einen "Bären" auf der BAB1 gemeldet, der sich bei genauerer Betrachtung als harmloses Stofftier entpuppte. Am Montag, gegen 18:30 Uhr, bemerkten Verkehrsteilnehmer einen "Bären" auf der BAB1, Fahrtrichtung Fehmarn, zwischen den Abfahrten Ratekau und ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 11:16

    POL-HL: OH - Autobahn 1, Bereich Pansdorf / Brennender Pkw A 1

    Lübeck (ots) - Am gestrigen Dienstagnachmittag (05.08.2025) geriet auf der Autobahn 1 in Höhe Pansdorf ein Pkw mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts während der Fahrt in Brand. Der Fahrer blieb unverletzt. Für die Löscharbeiten wurde die Strecke vollständig gesperrt. Gegen 16:10 Uhr befuhr ein Ostholsteiner mit seinem Opel die Autobahn in Fahrtrichtung Fehmarn. Nach aktuellem Informationsstand entstand in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren