POL-KN: (Tuttlingen) - Rollerfahrer entzieht sich Polizeikontrolle und kollidiert mit Auto - zwei Schwerverletzte (23.08.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Samstagabend haben sich zwei junge Männer bei einem Unfall in der Zeughausstraße schwere Verletzungen zugezogen, nachdem sie sich einer Polizeikontrolle entzogen hatten.

Gegen 18:00 Uhr wollten Polizeibeamte in der Jetterstraße einen mit zwei Personen besetzten Roller kontrollieren. Der Fahrer reagierte jedoch nicht auf das Anhaltesignal und fuhr trotz eingeschaltetem Blaulicht und Lautsprecherdurchsagen weiter. Die Streife folgte dem Roller über die Möhringer Straße und Friedrichstraße.

An der Kreuzung Friedrichstraße/Zeughausstraße kam es schließlich zur Kollision mit einem von rechts kommenden, bevorrechtigten VW Golf eines 38-Jährigen. Trotz Bremsversuchs des Autofahrers stießen beide Fahrzeuge zusammen. Fahrer und Sozius des Rollers wurden durch den Aufprall auf einen Grünstreifen geschleudert und erlitten schwere Verletzungen.

Nach ersten Feststellungen war der 18-jährige Rollerfahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. An dem Roller war ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2022 angebracht.

Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 5.300 Euro.

