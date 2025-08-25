Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen

Lkr. Tuttlingen) - 20-Jährige verursacht Unfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss und flüchtet - Polizei ermittelt (24.08.2025)

Wurmlingen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist eine alkoholisierte 20-Jährige mit einem BMW auf der Bundesstraße 523 bei Wurmlingen von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt.

Zwischen 5:00 Uhr und 5:30 Uhr war die junge Frau in Fahrtrichtung Villingen-Schwenningen unterwegs, als sie auf Höhe der Bushaltestelle Wurmlingen nach rechts von der Straße abkam. Der Wagen durchbrach eine Leitplanke, blieb im Grünstreifen stecken und wurde später von bislang Unbekannten aus dem Grünstreifen gezogen und wenige Meter entfernt abgestellt. Beim Eintreffen der Polizei war der BMW verlassen, die Unfallverursacherin hatte sich unerlaubt entfernt.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte die 20-jährige Fahrerin kurze Zeit später ermittelt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab rund 1,5 Promille, zudem reagierte ein Drogentest positiv auf THC. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und musste für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht werden.

An dem BMW entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro, die Beschädigungen an Leitplanke, Verkehrszeichen und Grünstreifen belaufen sich auf etwa 3.000 Euro. Die Feuerwehr Wurmlingen rückte ebenfalls an, um die verschmutzte Fahrbahn zu reinigen.

Die junge Frau muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell