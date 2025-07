Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Meldungen aus Marburg-Biedenkopf: Zeugensuche nach Einbruch in Getränkemarkt + Diebe beim Schrotthandel und Entsorgungshof

Giessen (ots)

Dautphetal- Dautphe: Zeugensuche nach Einbruch in Getränkemarkt

Mit Zigaretten im Wert von etwa 5.000 Euro flüchteten Diebe nach einem Einbruch am Montag, 30. Juni. Gegen 1.40 Uhr brachen sie in den Getränkemarkt in der Gladenbacherstraße ein, verstauten die Kippen in einem großen Plastiksack und flüchteten nach nur wenigen Minuten mit einem PKW. Dabei handelte es sich eventuell um einen Porsche Cayenne. Durch den Einbruch entstand ein etwa 7.000 Euro hoher Schaden. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Wehrda: Diebe beim Schrotthandel und Entsorgungshof

Zwei Diebe brachen am Sonntag, 29. Juni, in der Siemensstraße in einen Schrotthandel und einen Entsorgungshof ein und entwendeten Werkzeug im Wert von etwa 2.700 Euro. Gegen 21.50 Uhr hebelten sie mehrere Lagercontainer auf, verursachten dadurch einen 500 Euro hohen Schaden und gelangten an das Diebesgut. Durch die Aufzeichnungen einer Kamera können die Personen wie folgt beschrieben werden: Bei einer Person handelt es sich um einen 30 bis 40 Jahren alten Mann, der 180 bis 185cm groß ist, dunkle, kurze Haare und einen drei-Tage-Bart hat. Er trug einen blauen Adidas-Kapuzenpullover, eine schwarze Adidas Jogginghose mit weißen Streifen. Die zweite Person kann lediglich als schlank beschrieben werden, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jogginghose und weißen Schuhen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, denen im Zusammenhang mit den Einbrüchen etwas Verdächtiges bemerkt haben oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

