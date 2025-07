Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Jetzt anmelden: Polizei bietet Probesporttest zur Vorbereitung auf das Auswahlverfahren

Giessen (ots)

Mittelhessen:

Das Team der Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Mittelhessen bietet am Donnerstag (03. Juli) einen Probesporttest an. Dieser wird in der Zeit zwischen 09.40 Uhr bis 12.00 Uhr Uhr in der Bereitschaftspolizeiabteilung (Garbenteicher Straße 103, Lich) stattfinden. Anmelden können sich alle Interessierten, die die Einstellungsvoraussetzungen erfüllen und den Gedanken hegen, sich bei der Polizei Hessen zu bewerben. Die Einstellungsvoraussetzungen sind hier zu finden: https://karriere.polizei.hessen.de/voraussetzungen/. Die Plätze sind begrenzt, also jetzt anmelden!

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an: einstellungsberatung.ppmh@polizei.hessen.de. Zunächst wird Name, Anschrift und Geburtsdatum benötigt. Im weiteren Verlauf der Anmeldung bekommen die Teilnehmenden via E-Mail die erforderlichen Einverständniserklärungen zugeschickt, die ausgefüllt und unterschrieben zurückgesendet werden müssen. Für nähere Informationen steht Sabine Richter vom Team der Einstellungsberatung unter den Telefonnummern 06421/406-125 zur Verfügung.

Sabine Richter

