Mittelhessen: WETTERAU: + Einbruch am Vormittag + Durch Fenster eingestiegen + Flasche auf fahrendes Auto geworfen + Kabeldiebe festgenommen + E-Bikes gestohlen + Bei Aufbruch gestört + Umhängetasche geklaut +

Giessen (ots)

Bad Vilbel: Einbruch am Vormittag

Einbrecher drangen am Samstag (28.06.2025) zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Hölderlinstraße in Bad Vilbel ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und ließen Schmuck mitgehen. Zeugen fielen in diesem Zeitraum zwei weibliche Personen in der Hölderlinstraße auf. Beide waren circa 165 cm groß, hatten braune Haare und einen dunkleren Teint. Eine war schlank, die andere kräftig. Weitere Zeugen, denen die beiden Frauen aufgefallen sind oder die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06031 6010).

Karben: Durch Fenster eingestiegen

Im Röderweg in Groß-Karben stiegen Einbrecher in der Zeit von Samstag (28.06.2025), 12:00 Uhr bis Sonntag (29.06.2025), 13:30 Uhr durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Wetterauer Kripo ermittelt und bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, unter Tel.: 06031 6010 um Mitteilung.

Bad Nauheim: Flasche auf fahrendes Auto geworfen

Am Samstagabend (28.06.2025) befuhr ein 66-jähriger Mann aus dem Kreis Gießen mit seinem Audi A5 gegen 22:40 Uhr die B 3 aus Richtung Schwalheimer Straße kommend in Fahrtrichtung Nieder-Mörlen. Er bemerkte zwei weibliche Jugendliche, die sich auf der Fußgängerbrücke in der Verlängerung der Georg-Scheller-Straße in Richtung Schwalheim befanden. Als er sich der Brücke näherte, warfen die beiden eine Flasche auf das Fahrzeug. Die Flasche prallte gegen die Fahrzeugfront. Flüssigkeit spritzte über die Motorhaube. Der 66-Jährige blieb unverletzte und konnte die Fahrt fortsetzen. Die beiden Mädchen flüchteten. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und fragt daher: Wer hat die beiden Jugendlichen gesehen oder die Tat beobachtet? Wer kann Hinweise zu den Täterinnen geben? Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Friedberg zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Bad Vilbel: Kabeldiebe festgenommen

Zwei Diebe verschafften sich am Samstagabend (28.06.2025) gegen 22:30 Uhr Zutritt zu einem Baustellengelände in der Johannes-Gutenberg-Straße. Sie knackten das Schloss eines Baucontainers und entnahmen mehrere Rollen Kabel. Streifen der Bad Vilbeler Polizei stellten die 21 und 24 Jahre alten, wohnsitzlosen Männer auf dem Baustellengelände und nahmen beide vorläufig fest. Gegen Zahlung einer Sicherheitsleistung wurden beide am Sonntagmorgen entlassen.

Gedern: E-Bikes gestohlen

In der Zeit zwischen Samstag (28.06.2025), 23:00 Uhr und Sonntag (29.06.2025), 09:15 Uhr brachen Diebe im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Frankfurter Straße in Gedern die Zugangstür zu einem Lagerraum auf. Aus diesem Lagerraum entwendeten sie zwei schwarze E-Bikes der Marke "Conway". Die Polizei fragt daher: Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wem sind verdächtige Personen mit E-Bikes aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib der Räder machen? Hinweise bitte an die Polizei in Büdingen (Tel.: 06042 96480).

Bad Vilbel: Bei Aufbruch gestört

Gewaltsam versuchte ein Unbekannter in Bad Vilbel die Schiebetür eines weißen Renault Trafic zu öffnen. Das Fahrzeug parkte in der Bodelschwinghstraße in Höhe der Hausnummer 19. Die Tat ereignete sich am Montagmorgen (30.06.2025) gegen 01:25 Uhr. Als Zeugen den Mann störten, flüchtete er auf einem Fahrrad. Der Täter wird als 180 cm groß und kräftig beschrieben. Er trug eine Jacke und ein Basecap. Auf dem Gepäckträger seines Fahrrads befand sich ein Korb. Die Bad Vilbeler Polizei erbittet Hinweise unter Tel.: 06101 54600.

Karben: Umhängetasche geklaut

Einen weißen Mercedes E 220 d öffnete eine Unbekannte am Sonntag (29.06.2025) zwischen 04:00 Uhr und 04:30 Uhr in Rendel. Das Fahrzeug parkte in der Straße "Lindenplatz". Die Diebin ließ eine Umhängetasche mitgehen, in der sich unter anderem Bargeld befand. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Bad Vilbel telefonisch unter 06101 54600 entgegen.

Butzbach: Ins Taxi gegriffen

Der Fahrer eines Taxis vergaß beim Verlassen seines Fahrzeugs die Fensterscheiben zu schließen. Ein Dieb nutzte diese Gelegenheit, griff in das Taxi und stahl den Geldbeutel, der auf einem Sitz lag. Die Tat ereignete sich Sonntagmorgen (29.06.2025) zwischen 03:50 und 04:20 Uhr in der Weiseler Straße vor einer Bar. Hinweise bitte an die Polizei in Butzbach (Tel.: 06033 70430). Die Polizei rät dazu, sich beim Verlassen des Autos immer zu versichern, ob das Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist. Auch bei den hohen Temperaturen im Sommer sollten Sie zudem alle Fenster vollständig schließen. Außerdem sollten keine Wertgegenstände im Fahrzeug gelassen werden. Von außen offensichtliche Gegenstände können Anreize für Langfinger sein. Schließen Sie ihre Autos beim Verlassen ab und verringern Sie dadurch die Chancen der Diebe.

Bad Vilbel: Windschutzscheibe beschädigt

Gegen 23:55 Uhr beschädigte ein 30 - 40 Jahre alter Mann mit einem unbekannten Gegenstand die Windschutzscheibe eines grauen Opel Astra, der vor einem Wohnhaus in der Otto-Weiß-Straße in Bad Nauheim parkte. Nachdem Zeugen auf die Tat aufmerksam wurden, flüchtete der Mann über die Blücherstraße in Richtung Friedberger Straße. Er hatte sehr kurze Haare, eine schmale Statur, trug ein dunkles T-Shirt und einen dunklen Rucksack. Zeugen, denen ein solcher Mann aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Friedberg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06031 6010).

Rockenberg: Audi zerkratzt

Den Lack eines grauen Audi A5 beschädigte ein Unbekannter im Steinweg in Rockenberg. Die Tat, bei der ein Schaden von etwa 2.000 EUR entstand, ereignete sich im Zeitraum zwischen Donnerstag (26.06.2025), 21:00 Uhr und Freitag (27.06.2025), 19:00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Butzbacher Polizei entgegen (Tel.: 06033 70430).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

