Mittelhessen: GIEßEN: + 1er BMW gestohlen + An Bushaltestelle beraubt + Zwei Motorräder geklaut + Einbrecher ertappt + Bei Aufbruchsversuch erwischt + Regenbogenfahne zerstört + Farbschmierereien an Hauswänden +

Giessen (ots)

Grünberg: 1er BMW gestohlen

Autodiebe entwendeten in der Zeit von Donnerstag (26.06.2025), 13:30 Uhr bis Freitag (27.06.2025), 07:30 Uhr in Weickartshain einen roten 1er BMW. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen ERB-SL 264 war in diesem Zeitraum in der Forststraße in Höhe der Hausnummer 2 abgestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat den Diebstahl des roten BMW beobachtet? Wem ist das Auto mit den Kennzeichen ERB-SL 264 nach Donnerstagmittag aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben? Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: 0641 7006-6555 an die Gießener Kripo zu wenden.

Gießen: An Bushaltestelle beraubt

Zeugen beobachteten in der Nacht zu Samstag (28.06.2025) gegen 01:00 Uhr wie vier Jugendliche einen 35-jährigen Mann an einer Bushaltestelle am Berliner Platz mit Reizgas besprühten und anschließend über den Berliner Platz in Richtung Kino davonliefen. Gegenüber der Polizei gab der 35-Jährige an, dass die vier Personen Bargeld aus seiner Umhängetasche genommen hätten. Durch das Reizgas erlitt er leichte Verletzungen. Bei den vier Personen handelte es sich laut Zeugen um einen Jungen und drei Mädchen im Alter von etwa 16 Jahren. Die Gießener Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen sich telefonisch unter 0641 7006-6555 zu melden.

Buseck: Zwei Motorräder geklaut

Zwei Motorräder im Wert von 20.000 EUR sind die Beute von Dieben, die sich zwischen Samstag (28.06.2025), 23:30 Uhr und Sonntag (29.06.2025), 12:00 Uhr Zutritt zu einer Garage in der Borngasse in Beuern verschafften. Die Täter stahlen eine Suzuki RMX 450Z mit Individuallackierung und dem Kennzeichen GI-KM 40 sowie eine schwarze Yamaha R3 mit dem Kennzeichen GI-LK 39. Zeugen fielen kurz zuvor in der Borngasse zwei dunkel gekleidete junge Männer auf, die schwarze Motorradhelme trugen. Weitere Zeugen, denen die beiden Männer oder andere verdächtige Personen aufgefallen sind oder die Hinweise zum Verbleib der beiden Motorräder geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Gießen in Verbindung zu setzen (Tel.: 0641 7006-6555).

Buseck: Einbrecher ertappt

Zwischen 20:30 Uhr und 20:45 Uhr versuchten am Sonntagabend (29.06.2025) zwei Männer in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Rinnerborn" in Alten-Buseck einzudringen. Zeugen bemerkten die beiden Unbekannten, als diese eine Kellertür aufbrechen wollten. Die Täter flüchteten über die Straße "Am Rinnerborn" in die Bleichstraße und von dort in unbekannte Richtung. Einer der beiden wurde als groß, mit sportlicher Statur, Glatze und hellem Teint beschrieben. Er war komplett schwarz gekleidet. Der zweite Täter sei kleiner gewesen, trug eine blaue Jeans, ein beiges T-Shirt und hatte ebenfalls einen hellen Teint. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, denen die beschriebenen Personen aufgefallen sind oder die Hinweise zu deren Identität geben können, um Mitteilung unter Tel.: 0641 7006-6555.

Wettenberg: Bei Aufbruchsversuch erwischt

In der Wetzlarer Straße in Krofdorf-Gleiberg versuchten zwei Unbekannte am Samstagabend (28.06.2025) gegen 23:45 Uhr einen lilafarbenen VW Caddy gewaltsam zu öffnen. Ein Zeuge sprach die beiden Männer an, die daraufhin in Richtung Tankstelle flüchteten. Die Täter wurden auf circa 25 Jahre alt geschätzt. Beide hatten einen dunkleren Teint. Einer trug ein weißes Basecap, der andere eine Sonnenbrille. Hinweise nimmt die Gießener Polizei unter Tel.: 0641 7006-3755 entgegen.

Laubach: Regenbogenfahne zerstört

Unbekannte schnitten am Dorfgemeinschaftshaus in der Ruppertsburger Straße in Wetterfeld eine Regenbogenfahne von einem Fahnenmast. Anschließend zündeten sie die Fahne an. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitag (27.06.2025), 18:00 Uhr und Samstag (28.06.2025), 10:00 Uhr. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt und erbittet Hinweise unter Tel.: 0641 7006-6555.

Gießen: Farbschmierereien an Hauswänden

Gegen 01:30 Uhr sprühten am Sonntag (29.06.2025) Unbekannte mehrere Graffitis an zwei Hauswände im Riegelpfad. Zeugen sahen eine Gruppe von circa zehn Personen, die in Richtung Aulweg davonging. Am Sonntagmorgen stellten Anwohner an einer Hauswand an der Straßenecke Ludwigstraße / Riegelpfad ebenfalls Farbschmierereien fest. Der Sachschaden wird insgesamt auf 3.000 EUR geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei in Gießen (Tel.: 0641 7006-3555).

Gießen: Außenspiegel abgetreten

Am Sonntagmorgen (29.06.2025) beschädigte kurz nach 04:00 Uhr ein bislang Unbekannter durch Tritte die Außenspiegel eines grauen Peugeot 207 und eines schwarzen Mercedes C 200. Beide Fahrzeuge parkten am Straßenrand des Mittelwegs in Gießen. Zeugen beschrieben den Täter als 20 bis 25 Jahre alt, bekleidet mit kurzer Hose und T-Shirt. Der Mann lief den Mittelweg entlang in Richtung "Alter Wetzlarer Weg". Die Gießener Polizei erbittet Zeugenhinweise (Tel.: 0641 7006-3555).

