Mittelhessen: Meldung aus dem Lahn-Dill-Kreis: 21 Motorräder kontrolliert

Giessen (ots)

Bischoffen: 21 Motorräder kontrolliert

Die guten Nachrichten vorweg: Bei der Kontrolle von 21 Motorrädern am Montag, 30. Juni, hatten die Beamten des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill technisch nichts zu beanstanden. Alle Zweiräder befanden sich in einem technisch einwandfreien Zustand. Zudem hielt sich das Gros der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer auf der L3047 zwischen den Abfahrten Lohra und Wilsbach (sogenannte "Eiserne Hand") an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 100km/h. Einige fielen aber dennoch wegen erhöhter Geschwindigkeit auf. Spitzenreiter des Tages war ein 56-jähriger Motorradfahrer aus Bad Endbach, der die Strecke mit 175 km/h befuhr. Ihn erwartet ein Bußgeld von 700 Euro sowie die Eintragung von zwei Punkten in der Verkehrssünderdatei. Zusätzlich muss er drei Monate zu Fuß gehen. Des Weiteren befuhr eine 40-jährige Bad Endbacherin mit ihrem Pkw die Strecke mit 164 km/h. Sie erwartet ein Bußgeld von 600 Euro nebst der Eintragung von zwei Punkten sowie zwei Monate Fahrverbot.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

