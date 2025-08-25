Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen

Lkr. Tuttlingen) - Unbekannte zapfen Diesel aus Laster ab - Polizei bittet um Hinweise (23.08.2025)

Geisingen (ots)

In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte auf dem Parkplatz Wartenberg an der Bundesstraße 31 mehrere Hundert Liter Diesel aus einem geparkten Lastwagen gestohlen.

Zwischen 02:00 Uhr und 04:30 Uhr zapften die Täter hunderte Liter Kraftstoff aus den beiden Außentanks einer Sattelzugmaschine ab. Der entstandene Schaden liegt im hohen dreistelligen Bereich.

Zeugen, die in der genannten Zeit auf dem Parkplatz Wartenberg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 941-0 zu melden.

