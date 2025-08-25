POL-KN: (Schramberg
Lkr. Rottweil) - Einbruch legt ÖPNV in Schramberg und Umgebung lahm (25.08.2025)
Schramberg (ots)
In der Nacht auf Montag sind Unbekannte in ein Busdepot in der Schiltachstraße eingebrochen.
Zwischen 01:00 Uhr und 03:45 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Ob und was die Unbekannten entwendeten, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
Aufgrund der notwendigen Spurensicherung verzögerte sich am Montagmorgen der Betriebsbeginn, weshalb es vorübergehend zu Ausfällen im Busverkehr in Schramberg und Umgebung kam.
Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Busdepots bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422 2701-0 zu melden.
