Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen und dabei Telefonmast zerstört

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Nachmittag (19.08.) ist ein 71-jähriger Mann mit seinem Pkw in Bergisch Gladbach von der Fahrbahn abgekommen und unter anderem gegen einen Telefonmast gefahren. Der Gesamtschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol.

Gegen 15:25 Uhr wurde die Polizei in den Hombacher Weg gerufen. Ein Pkw der Marke VW, Typ Tiguan, war zwischen Herrenstrunden und Herkenrath nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrszeichen und einen Telefonmast gefahren. Dabei zerbrach der Holzmast und fiel auf die Fahrbahn, das umgefahrene Verkehrszeichen befand sich teilweise unter dem Pkw. Der 71-jährige Fahrer des Pkw aus Herkenrath blieb unverletzt. Vor Ort fiel der Polizei auf, dass der Mann undeutlich sprach und Gleichgewichtsstörungen hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille.

Er gab an, dass ihm vor der Kollision ein Pkw entgegengekommen und er deshalb nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sei.

An dem Pkw entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Der Schaden am Telefonmast bewegt sich im unteren vierstelligen Bereich. Der Hombacher Weg war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 17:00 Uhr voll gesperrt.

Bei dem Mann wurde eine Blutprobe angeordnet. Gegen ihn wird jetzt unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

