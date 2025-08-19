Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Über rote Ampel gefahren und beinahe Unfall verursacht

Bergisch Gladbach (ots)

Bereits am Mittwochmorgen (13.08.) kam es in Bergisch Gladbach beinahe zu einem Zusammenstoß von zwei Pkw. Die Fahrerin eines Pkw soll zuvor über eine rote Ampel gefahren sein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Am vergangenen Mittwoch, gegen 07:40 Uhr, war eine 32-jährige Bergisch Gladbacherin in ihrem Pkw der Marke Mercedes, Typ A-Klasse, auf der Sander Straße in Fahrtrichtung Bergisch Gladbach unterwegs.

Als sie an der Kreuzung nach links in die Hauptstraße abbog, kam ihr von links ein Pkw entgegen. Die Fahrzeugführerin, die zuvor eine rote Ampel missachtet hatte, konnte in letzter Sekunde noch bremsen und einen Zusammenstoß verhindern. Danach fuhr sie weiter in Fahrtrichtung Strundepark.

Bei dem Pkw soll es sich nach Angaben der 32-Jährigen um einen schwarzen oder grauen Kleinwagen gehandelt haben, möglicherweise ein Opel Corsa oder Ford Fiesta.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Pkw und der Fahrzeugführerin machen können, aber auch die Fahrzeugführerin selbst, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell