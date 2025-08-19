PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Fußgängerin angefahren und danach geflüchtet

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Abend (18.08.) kam es in Bensberg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Dabei wurde die Fußgängerin leicht verletzt. Weil die Fahrerin des Pkw flüchtete, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Gestern Abend, gegen 18:00 Uhr, war eine 64-jährige Frau aus Wuppertal zu Fuß auf der Schloßstraße in Gehrichtung Kölner Straße unterwegs. Als sie die Nikolausstraße überquerte, bemerkte sie einen Pkw, der rückwärts aus der Schloßstraße über den Kreuzungsbereich fuhr. Der Pkw fuhr dabei über den Fuß der 64-Jährigen. Daraufhin stieg die Fahrzeugführerin aus und erkundigte sich nach der Fußgängerin. Anschließend entfernte sich die Frau mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung Gladbacher Straße.

Gegen die Fahrerin des Pkw wird unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Pkw und der Fahrzeugführerin machen können, aber auch die Fahrzeugführerin selbst, sich bei der Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0 zu melden. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

