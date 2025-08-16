Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Vier Personen bei Verkehrsunfall in Dürscheid verstorben

Kürten (ots)

Am frühen Samstagmorgen (16.08.) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Dürschtalstraße, bei dem vier Personen verstarben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 16-jähriger Bergisch Gladbacher mit dem Toyota eines Elternteils gemeinsam mit vier weiteren Insassen (19, 19, 16, 14) die Dürschtalstraße aus Kürten-Dürscheid kommend in Fahrtrichtung Broichhausen. Gegen 04:30 Uhr verlor er in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über den Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Durch den Aufprall überschlug sich der Pkw, sodass eine Person aus dem Fahrzeug geschleudert wurde und auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Der 16-Jährige Fahrer erlitt bei dem Verkehrsunfall schwere aber keine lebensgefährlichen Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo ihm unter anderem eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Mobiltelefon sowie das Unfallfahrzeug wurden durch die Polizei zur Beweissicherung sichergestellt.

Die vier Beifahrer, darunter ein 19-Jähriger sowie eine 16-Jährige aus Bergisch Gladbach, ein 19-Jähriger aus Overath und eine 14-Jährige aus Köln, erlitten durch den Unfall tödliche Verletzungen und verstarben noch am Unfallort.

Die Verkehrsunfallaufnahme wurde durch ein angefordertes Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Düsseldorf unterstützt. Der Fahrer sowie die betroffenen Angehörigen aller Beteiligter werden durch hinzugezogene Notfallseelsorger und den polizeilichen Opferschutz betreut.

Die Straßensperrung an der Unfallörtlichkeit wurde gegen 14:15 Uhr aufgehoben.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats zur Unfallursache dauern an. Zeugenhinweise nimmt das Fachkommissariat in Bergisch Gladbach unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th/ch)

