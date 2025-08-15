Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Pkw entwendet und damit Verkehrsunfall verursacht

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Abend (14.08.) hat ein unbekannter Mann einen Pkw in Bergisch Gladbach entwendet. Danach verursachte er mit ihm mindestens einen Unfall und beschädigte dabei einen weiteren Pkw. Der Mann ist flüchtig. An beiden Pkw entstand hoher Sachschaden.

Gestern Abend, gegen 22:00 Uhr, rief ein Bergisch Gladbacher die Polizei, um den Diebstahl seines Pkw, eines blauen Ford Kuga, in der Rommerscheider Straße zu melden. Zeugen hatten zuvor den Halter informiert, weil dessen Pkw an ihnen vorbeigefahren war.

Im Zuge der Fahndung konnte der gestohlene Pkw unweit der Tatörtlichkeit in der Straße Margaretenhöhe aufgefunden werden. Der Pkw wies erhebliche Schäden auf. Diese stammten aus einem vorherigen Unfall in der Straße Am Broich.

Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der Pkw zwischen 19:00 und 21:25 Uhr gestohlen wurde. Danach kollidierte er mit einem geparkten Pkw, ebenfalls ein blauer Ford Kuga, in der Straße Am Broich und beschädigte diesen schwer. Anschließend stellte der Täter den gestohlenen Pkw in der Straße Margaretenhöhe ab und entfernte sich zu Fuß. Dabei wurde er von einem Zeugen gesehen. Er beschreibt den Täter folgendermaßen:

Circa 190cm groß, dünne Statur, Schnauzbart, zwischen 30 und 35 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild. Der Täter trug eine blaue Jeans und ein blaues T-Shirt.

An beiden Pkw entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei Rhein-Berg bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. (bw)

