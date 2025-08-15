PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Transporter und Anhänger entwendet - Zeugen gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Donnerstag (14.08.) meldete der Besitzer eines Fiat Ducato gegen 19:20 Uhr den Diebstahl seines Transporters, welcher zuletzt am 01.08. am Fahrbahnrand der Overather Straße (L 136) im Stadtteil Bockenberg geparkt wurde. Zudem entwendeten unbekannte Täter laut Angaben des Besitzers einen Anhänger zum Transport von Fahrzeugen, welcher ebenfalls an der L 136 abgestellt wurde. Zuletzt sei der Besitzer am Dienstag (12.08.) die Overather Straße entlanggefahren und vermutet, das Fahrzeuggespann an diesem Tag noch auf dem Parkstreifen gesehen zu haben.

Der Transporter mit dem amtlichen Kennzeichen GL-MC142 sowie der Anhänger mit dem Kennzeichen GL-QG729 wurden zur Fahndung ausgeschrieben. Die Polizei stellte zudem die Fahrzeugpapiere sowie die Fahrzeugschlüssel sicher.

Zeugen, die möglicherweise nähere Hinweise zu dem Diebstahl des Gespanns oder dessen Verbleib geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 11:32

    POL-RBK: Overath - Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus in Untereschbach gesucht

    Overath (ots) - Gestern (12.08.) sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Lüderich eingebrochen. Dabei stahlen sie unter anderem eine hochwertige Uhr. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Die Bewohnerin des Einfamilienhauses war gegen 13:45 Uhr nach Hause gekommen und hatte den Einbruch in ihr Haus festgestellt. Sie hatte das Haus morgens gegen 08:45 ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 09:24

    POL-RBK: Overath - Mehrere Kastenwagen in Steinenbrück angegangen

    Overath (ots) - Am Dienstagmorgen (12.08.) informierte der Nutzer eines Kastenwagens die Polizei, nachdem er gegen 06:30 Uhr festgestellt hatte, dass in das Fahrzeug eingebrochen wurde. Der Ford eines Handwerksbetriebs war seit dem Vortag (11.08.) gegen 17:00 Uhr am Birkenweg im Stadtteil Steinenbrück geparkt. In diesem Zeitraum verursachten der oder die Täter eine ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 09:23

    POL-RBK: Rösrath - Täter brechen in zwei Einfamilienhäuser in Kleineichen ein

    Rösrath (ots) - Am gestrigen Dienstag (12.08.) wurde die Polizei zunächst gegen 11:15 Uhr zu einem Einfamilienhaus in die Kirchstraße gerufen. Die dortigen Bewohner stellten nach ihrer einstündigen Abwesenheit fest, dass Erd- und Obergeschoss des Hauses vollständig durchsucht wurden. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine EC-Karte entwendet. Angaben zu weiterer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren