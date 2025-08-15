Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Transporter und Anhänger entwendet - Zeugen gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Donnerstag (14.08.) meldete der Besitzer eines Fiat Ducato gegen 19:20 Uhr den Diebstahl seines Transporters, welcher zuletzt am 01.08. am Fahrbahnrand der Overather Straße (L 136) im Stadtteil Bockenberg geparkt wurde. Zudem entwendeten unbekannte Täter laut Angaben des Besitzers einen Anhänger zum Transport von Fahrzeugen, welcher ebenfalls an der L 136 abgestellt wurde. Zuletzt sei der Besitzer am Dienstag (12.08.) die Overather Straße entlanggefahren und vermutet, das Fahrzeuggespann an diesem Tag noch auf dem Parkstreifen gesehen zu haben.

Der Transporter mit dem amtlichen Kennzeichen GL-MC142 sowie der Anhänger mit dem Kennzeichen GL-QG729 wurden zur Fahndung ausgeschrieben. Die Polizei stellte zudem die Fahrzeugpapiere sowie die Fahrzeugschlüssel sicher.

Zeugen, die möglicherweise nähere Hinweise zu dem Diebstahl des Gespanns oder dessen Verbleib geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

