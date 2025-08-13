PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Täter brechen in zwei Einfamilienhäuser in Kleineichen ein

Rösrath (ots)

Am gestrigen Dienstag (12.08.) wurde die Polizei zunächst gegen 11:15 Uhr zu einem Einfamilienhaus in die Kirchstraße gerufen. Die dortigen Bewohner stellten nach ihrer einstündigen Abwesenheit fest, dass Erd- und Obergeschoss des Hauses vollständig durchsucht wurden. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine EC-Karte entwendet. Angaben zu weiterer Beute konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht getätigt werden. Vermutlich gelangten die Täter durch das Aufhebeln der im rückwärtigen Bereich gelegenen Terrassentür in das Einfamilienhaus.

Um 12:55 Uhr wurde schließlich ein weiterer Einbruch in ein Einfamilienhaus in Kleineichen gemeldet. Im Eiserweg hebelten unbekannte Täter die Balkontür eines freistehenden Einfamilienhauses auf und durchsuchten auch diesmal nahezu alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Bewohnerin gab an, dass ihr mehrere hundert Euro fehlen würden. Nach ihrer Einschätzung könne der Einbruch lediglich höchstens vor wenigen Stunden geschehen sein.

In beiden Fällen nahm die Polizei eine Strafanzeige wegen Einbruchs auf und führte eine Spurensicherung an beiden Tatorten durch. Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtiges im Umkreis der beiden Straßen in Kleineichen beobachten konnten, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden.

Darüber hinaus bieten die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention jederzeit eine kostenlose und unverbindliche Beratung zum Thema Einbruchschutz an. Wenn auch Sie erfahren möchten, wie sie ihr Eigenheim vor Einbrechern schützen können, melden sie sich gerne telefonisch unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per Mail unter gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

