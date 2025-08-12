Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Einbruch in Schulcontainer

Odenthal (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in einen Schulcontainer in der Bergisch Gladbacher Straße eingebrochen. Noch ist nicht klar, ob sie dabei etwas entwendet haben.

Gestern Mittag (11.08.), gegen 12:00 Uhr, hat der Hausmeister des Schulzentrums den Einbruch bemerkt und die Polizei verständigt. Die eingetroffenen Beamten konnten an mehreren Türen des Schulcontainers Hebelspuren feststellen. Durch eine diese Türen gelang es den Tätern, in den Container zu gelangen. Dort haben sie mehrere Schränke mit Gewalt geöffnet. Unklar ist noch, ob sie etwas gestohlen haben. Der Hausmeister gab an, den Container zuletzt am Freitag (08.08.), gegen 12:00 Uhr, unversehrt gesehen zu haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Zeitraum etwas Verdächtiges rund um das Schulzentrum gesehen haben, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (bw)

