Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen/Wermelskirchen - Infomobil der Kriminalprävention auf den Wochenmärkten

Leichlingen/Wermelskirchen (ots)

Noch diese Woche werden die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention mit ihrem Infomobil auf den Wochenmärkten in Leichlingen und Wermelskirchen anzutreffen sein.

In Leichlingen finden Sie den Infostand am morgigen Mittwoch (13.08.) ab 09:00 Uhr auf dem Marktplatz Im Brückerfeld. In Wermelskirchen wird der Infostand am Freitag (15.08.) ab 09:00 Uhr auf dem Wochenmarkt an der Telegrafenstraße betrieben.

Unsere Expertinnen und Experten beraten alle Interessierten zu aktuellen Themen der Kriminalprävention. Hier erfahren Sie zum Beispiel, wie Sie Ihr Zuhause gegen Einbrecher sicherer machen und sich vor Taschendiebstahl schützen können. Darüber hinaus gibt es Tipps, wie man aktuell kursierende Betrugsmaschen erkennt und sich und Angehörige vor einem Schaden bewahrt.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, die Infostände der Kriminalprävention zu besuchen und mit den Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu kommen. Sie können das Fachkommissariat natürlich auch weiterhin für eine individuelle Terminvereinbarung kontaktieren. Rufnummer: 02202 205-444 oder E-Mail: gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de. (th)

