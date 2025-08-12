Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Fahrzeug von Handwerksbetrieb aufgebrochen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montag (11.08.) stellte ein Mitarbeiter eines Handwerksbetriebs gegen 09:00 Uhr fest, dass der von ihm genutzte Kastenwagen aufgebrochen wurde. Der Mitarbeiter erstattete Anzeige bei der Polizei. Offenbar brachen der oder die bislang unbekannten Täter das Türschloss der Hecktür auf und entwendeten aus dem Innenraum mehrere Maschinen und Werkzeuge, deren Gesamtwert bislang noch nicht beziffert werden konnte.

Der VW war seit Sonntag (03.08.) auf einem Parkplatz an der Straße Braunsberg im Stadtteil Herkenrath abgestellt. Zeugenhinweise zu dieser Tat nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 3 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell