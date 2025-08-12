PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten/Köln - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einem Geldabheber

Kürten/Köln (ots)

Am 01.08.2025 suchte die Kriminalpolizei Rhein-Berg im Rahmen einer richterlich angeordneten Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts der Geldwäsche mit Bildern nach einem Tatverdächtigen. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/6088643)

Die gesuchte Person wurde zwischenzeitlich identifiziert. Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen.

Wir danken für die Unterstützung bei der Fahndung und bitten Medienvertreter, die ein Bild veröffentlicht haben, dieses zu löschen und nicht weiter zu verwenden. (th)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHKin Höller
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 12.08.2025 – 09:11

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Fahrzeug von Handwerksbetrieb aufgebrochen

    Bergisch Gladbach (ots) - Am Montag (11.08.) stellte ein Mitarbeiter eines Handwerksbetriebs gegen 09:00 Uhr fest, dass der von ihm genutzte Kastenwagen aufgebrochen wurde. Der Mitarbeiter erstattete Anzeige bei der Polizei. Offenbar brachen der oder die bislang unbekannten Täter das Türschloss der Hecktür auf und entwendeten aus dem Innenraum mehrere Maschinen und ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 11:50

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Stadtweite Kontrollen von Fahrradfahrenden

    Bergisch Gladbach (ots) - Am Samstag (09.08.) hat die Polizei in Bergisch Gladbach Fahrradkontrollen durchgeführt. Die meisten Verstöße stellte die Gruppe der sogenannten "Geisterradler": Sie war auf Radwegen in nicht zugelassener Richtung unterwegs. Die Polizei war am Samstag zwischen 10:00 und 18:00 Uhr an verschiedenen Standorten in Bergisch Gladbach vertreten, ...

    mehr
