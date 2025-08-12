Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten/Köln - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einem Geldabheber

Kürten/Köln (ots)

Am 01.08.2025 suchte die Kriminalpolizei Rhein-Berg im Rahmen einer richterlich angeordneten Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts der Geldwäsche mit Bildern nach einem Tatverdächtigen. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/6088643)

Die gesuchte Person wurde zwischenzeitlich identifiziert. Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen.

Wir danken für die Unterstützung bei der Fahndung und bitten Medienvertreter, die ein Bild veröffentlicht haben, dieses zu löschen und nicht weiter zu verwenden. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell