POL-RBK: Burscheid - Täter nach Einbruch in Handyladen flüchtig - Polizei sucht nach Zeugen

Burscheid (ots)

In der Nacht zu Dienstag (12.08.) wurden mehrere Bewohner der Burscheider Innenstadt gegen 01:05 Uhr durch einen lauten Knall aufmerksam. Mehrere Zeugen sahen im Anschluss drei unbekannte Männer, die soeben die Eingangstür eines Handyladens eintraten. Im Verkaufsraum rissen sie mehrere Mobiltelefone von einem Ausstellungstisch und flüchteten nur wenige Sekunden später fußläufig über die Montanusstraße.

Bei Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten schlug die Alarmanlage des Geschäftes noch immer durchgehend Alarm. Die Verglasung der Eingangstür war vollständig eingebrochen. Nach mehreren Zeugenaussagen waren die drei Täter ungefähr 20-30 Jahre alt, schlank und überwiegend dunkel gekleidet. Einer der Täter trug zudem weiße Schuhe sowie eine schwarz-weiße Kappe. Ein weiterer Täter fiel durch seine blaue Jeanshose auf.

Genaue Angaben zur Schadenshöhe konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht getätigt werden. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und hat bereits eine Spurensicherung am Tatort durchgeführt. Weitere Zeugenhinweise zu diesem Einbruch oder den flüchtigen Tätern nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

