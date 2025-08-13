Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Mehrere Kastenwagen in Steinenbrück angegangen

Overath (ots)

Am Dienstagmorgen (12.08.) informierte der Nutzer eines Kastenwagens die Polizei, nachdem er gegen 06:30 Uhr festgestellt hatte, dass in das Fahrzeug eingebrochen wurde. Der Ford eines Handwerksbetriebs war seit dem Vortag (11.08.) gegen 17:00 Uhr am Birkenweg im Stadtteil Steinenbrück geparkt. In diesem Zeitraum verursachten der oder die Täter eine Beschädigung in der Seitenschiebetür, welche sie anschließend öffneten. Aus dem Innenraum entwendeten sie mehrere Maschinen und Werkzeuge im Gesamtwert eines oberen vierstelligen Betrages.

Am selben Morgen wurden der Polizei zwei weitere Fälle von versuchten Diebstählen aus Kastenwagen in Steinenbrück gemeldet. Bei einem Ford in der Heidbergstraße und einem VW in der Römerstraße stellten die Nutzer ebenfalls Beschädigungen an den Seitenschiebetüren fest. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte noch nicht festgestellt werden, dass etwas gestohlen wurde. Beide Fahrzeuge waren am Vortag unversehrt abgestellt worden.

In allen drei Fällen nahm die Polizei jeweils eine Strafanzeige auf. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 3 in Overath unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

