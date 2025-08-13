PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Mehrere Kastenwagen in Steinenbrück angegangen

Overath (ots)

Am Dienstagmorgen (12.08.) informierte der Nutzer eines Kastenwagens die Polizei, nachdem er gegen 06:30 Uhr festgestellt hatte, dass in das Fahrzeug eingebrochen wurde. Der Ford eines Handwerksbetriebs war seit dem Vortag (11.08.) gegen 17:00 Uhr am Birkenweg im Stadtteil Steinenbrück geparkt. In diesem Zeitraum verursachten der oder die Täter eine Beschädigung in der Seitenschiebetür, welche sie anschließend öffneten. Aus dem Innenraum entwendeten sie mehrere Maschinen und Werkzeuge im Gesamtwert eines oberen vierstelligen Betrages.

Am selben Morgen wurden der Polizei zwei weitere Fälle von versuchten Diebstählen aus Kastenwagen in Steinenbrück gemeldet. Bei einem Ford in der Heidbergstraße und einem VW in der Römerstraße stellten die Nutzer ebenfalls Beschädigungen an den Seitenschiebetüren fest. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte noch nicht festgestellt werden, dass etwas gestohlen wurde. Beide Fahrzeuge waren am Vortag unversehrt abgestellt worden.

In allen drei Fällen nahm die Polizei jeweils eine Strafanzeige auf. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 3 in Overath unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHKin Höller
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 09:23

    POL-RBK: Rösrath - Täter brechen in zwei Einfamilienhäuser in Kleineichen ein

    Rösrath (ots) - Am gestrigen Dienstag (12.08.) wurde die Polizei zunächst gegen 11:15 Uhr zu einem Einfamilienhaus in die Kirchstraße gerufen. Die dortigen Bewohner stellten nach ihrer einstündigen Abwesenheit fest, dass Erd- und Obergeschoss des Hauses vollständig durchsucht wurden. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine EC-Karte entwendet. Angaben zu weiterer ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 14:54

    POL-RBK: Burscheid - Täter nach Einbruch in Handyladen flüchtig - Polizei sucht nach Zeugen

    Burscheid (ots) - In der Nacht zu Dienstag (12.08.) wurden mehrere Bewohner der Burscheider Innenstadt gegen 01:05 Uhr durch einen lauten Knall aufmerksam. Mehrere Zeugen sahen im Anschluss drei unbekannte Männer, die soeben die Eingangstür eines Handyladens eintraten. Im Verkaufsraum rissen sie mehrere Mobiltelefone von einem Ausstellungstisch und flüchteten nur ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 11:27

    POL-RBK: Odenthal - Einbruch in Schulcontainer

    Odenthal (ots) - Unbekannte sind am Wochenende in einen Schulcontainer in der Bergisch Gladbacher Straße eingebrochen. Noch ist nicht klar, ob sie dabei etwas entwendet haben. Gestern Mittag (11.08.), gegen 12:00 Uhr, hat der Hausmeister des Schulzentrums den Einbruch bemerkt und die Polizei verständigt. Die eingetroffenen Beamten konnten an mehreren Türen des Schulcontainers Hebelspuren feststellen. Durch eine diese ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren