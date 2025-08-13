Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus in Untereschbach gesucht

Overath (ots)

Gestern (12.08.) sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Lüderich eingebrochen. Dabei stahlen sie unter anderem eine hochwertige Uhr. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Bewohnerin des Einfamilienhauses war gegen 13:45 Uhr nach Hause gekommen und hatte den Einbruch in ihr Haus festgestellt. Sie hatte das Haus morgens gegen 08:45 Uhr verlassen und bei ihrer Rückkehr sämtliche Räume im durchwühlten Zustand vorgefunden.

Nach ersten Erkenntnissen haben die bislang unbekannten Täter den Glaseinsatz der Terrassentür eingeschlagen, um in das Haus zu gelangen. Sie entwendeten nach einem ersten Überblick der Geschädigten eine hochwertige Uhr im mittleren vierstelligen Bereich und eine Kreditkarte.

Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst bestellt, um eine Spurensicherung vorzunehmen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahls eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Einbruch geben kann, wendet sich bitte an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0. (bw)

