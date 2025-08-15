PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Hebborn

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Donnerstag (14.08.) wurden die Polizei und der Rettungsdienst nach Hebborn zur Odenthaler Straße alarmiert, nachdem es dort zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten gekommen war.

Ein 44-jähriger Burscheider hatte gegen 14:40 Uhr die Odenthaler Straße mit seinem Pkw der Marke VW aus Richtung Odenthal in Richtung Bergisch Gladbach befahren. Dabei kam er von seinem Fahrstreifen ab und stieß in Höhe der Einmündung Unterboschbach mit dem entgegenkommenden Pkw Opel eines 66-jährigen Odenthalers zusammen. Zeugen und Anwohner betreuten die beiden leicht verletzten Männer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Nach ersten Angaben des VW-Fahrers war dieser wegen Müdigkeit in den Gegenverkehr geraten. Daher mussten die Beamten von einer strafrechtlich relevanten Straßenverkehrsgefährdung infolge körperlicher Mängel ausgehen und beschlagnahmten den Führerschein des VW-Fahrers.

Beide Unfallbeteiligten wurden nach einer Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Sowohl der VW als auch der Opel waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Der Gesamtschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die Odenthaler Straße für rund zwei Stunden vollständig gesperrt. (th)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHKin Höller
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

