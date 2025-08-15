Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Polizei bittet um Zeugenhinweise nach schwerem Sturz eines Seniors

Wermelskirchen (ots)

Vor mehr als vier Monaten (03.04.) stürzte in Wermelskirchen ein 81-jähriger Mann und wurde dabei schwer verletzt. Die genauen Umstände, die zum Sturz des Mannes geführt hatten, sind nach wie vor unklar. Daher bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Der 81-jährige Remscheider hatte damals gegen 11:00 Uhr seinen Pkw vor einem Fahrradgeschäft an der Braunsberger Straße abgestellt und war ausgestiegen. Nach seinen Angaben wurde er dann unvermittelt von einem angeleinten Hund angegangen und erschrak sich dabei so sehr, dass er zu Fall kam und zu Boden stürzte. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er mehrere Wochen stationär in einem Krankenhaus verbringen musste. Die Personalien des Hundehalters sind der Polizei bekannt, ob sein Hund zum Sturzgeschehen beitragen hat, jedoch nicht.

Unmittelbar nach dem Sturz des 81-Jährigen kamen ihm mehrere Personen, darunter zwei Frauen, zu Hilfe und blieben so lange bei ihm, bis ein verständigter Rettungswagen eintraf. Auch der Hundehalter kümmerte sich um den verletzten Senior.

Die Polizei bittet die unbekannten Personen und auch weitere Zeugen, die möglicherweise Angaben zum Sturzgeschehen machen können, sich beim Kriminalkommissariat 3 in Burscheid unter der Tel. 02202 205-0 zu melden. (bw)

