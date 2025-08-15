Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Wohnungsdurchsuchung mit Spezialeinheiten

Wermelskirchen (ots)

Am heutigen Freitag (15.08.) um kurz nach 10:00 Uhr wurde die Polizei zu einem Wohnhaus an der Straße Bähringhausen gerufen. Ein Zeuge hatte durch eine offenstehende Tür einen waffenähnlichen Gegenstand auf einem Sofa liegen gesehen.

Als die Polizeibeamten an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, war die Tür wieder verschlossen und eine Kontaktaufnahme zu dem 65-jährigen Wohnungsinhaber schlug fehl. Aufgrund der Gesamtumstände wurde die Wohnungstür unter Hinzuziehung von Spezialeinheiten geöffnet und die Wohnung durchsucht.

Der Wohnungsinhaber befand sich nicht in seiner Wohnung. Bei dem zuvor von dem Zeugen gemeldeten Gegenstand handelte es sich nach ersten Erkenntnissen um eine Softairwaffe. In der Wohnung wurden keine strafrechtlich relevanten Gegenstände gefunden. Die Polizei veranlasste schließlich die Sicherung der Wohnung durch eine Fachfirma. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell