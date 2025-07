Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riegel am Kaiserstuhl: Mehrere brennende Fahrzeuge - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, den 23.07.2025, gegen 01:24 Uhr, kam es zu einem Feuerwehreinsatz am Gemeindegarten in Riegel am Kaiserstuhl. Dort wurden zwei brennende Fahrzeuge festgestellt.

Die Feuerwehr konnte die Brände löschen. Verletzt wurde niemand.

An insgesamt drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Bei einem dieser Fahrzeuge ist von einem Totalschaden auszugehen. Ein drittes Fahrzeug wurde durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegt der Verdacht auf vorsätzlicher Brandstiftung vor. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Personen, die im Zeitraum des Brandes im Bereich des Gemeindegartens in Riegel am Kaiserstuhl verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Emmendingen unter der Telefonnummer 07641 582-0 in Verbindung zu setzen.

