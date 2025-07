Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt, Goethestraße: Gefährliche Körperverletzung und Bedrohung - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 20.07.2025, gegen 09:30 Uhr befand sich ein 54-jähriger Spaziergänger mit seinem Hund am Eisweiher in Titisee-Neustadt. Er habe hierbei zwei männliche und eine weibliche Person passiert, die sich auf einer Parkbank befanden. Beim Vorbeigehen sei der Spaziergänger von einem der Männer beleidigt und bedroht worden. Als der Fußgänger gegenüber dem Mann verbal reagierte, stand dieser von der Parkbank auf und schlug dem Geschädigten nach derzeitigem Ermittlungsstand mittels unbekanntem Gegenstand gegen den Kopf. Hieraufhin ging der Geschädigte wohl bewusstlos zu Boden. Als er wieder zu sich kam, sah er die Personen flüchtend die Titiseestraße entlang in Richtung Seniorenheim in der Schottenbühlstraße rennen.

Personen, welche verdächtigen Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0, in Verbindung zu setzen.

