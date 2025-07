Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Motorradfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 19.07.2025, gegen 10:50 Uhr kam es auf der Kreisstraße K 6352 zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zuzog. Der 25-jährige Aprilia-Lenker war mit weiteren Motorradfahrer auf der Kreisstraße K 6352 von Todtmoos-Au kommend in Richtung Gersbach unterwegs als er im Bereich einer Linkskurve aus bislang unbekannten Gründen stürzte und die Fahrbahn hinunterrutschte. In der Folge kam der junge Mann von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinab. Dabei verletzte er sich schwer und wurde zur weiteren Untersuchung mittels Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. Sein Motorrad kollidierte bei dem Vorfall mit zwei Stützpfosten, blieb unter der Schutzplanke stecken und war folglich nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 6.000 Euro beziffert. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein kümmerte sich um die Unfallaufnahme.

