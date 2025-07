Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad - Kind prallt gegen Windschutzscheibe - Kind leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 18.07.2025, gegen 12.25 Uhr, prallte bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad ein 11-jähriger Junge gegen die Windschutzscheibe des Pkw. Eine 32-jährige Pkw-Fahrerin befuhr den Lettenweg von Wyhlen kommend in Richtung Grenzach und übersah an der Einmündung zur Südstraße einen von rechts kommenden 11-jährigen Radfahrer, welcher nach links in den Lettenweg einbiegen wollte. Hierbei kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Fahrrad. Der 11-Jährige kollidierte seitlich mit dem Pkw, prallte gegen die Windschutzscheibe, wurde von dort abgewiesen und stürzte auf die Straße. Er sei nur leicht verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Ebenso wurde die 32-jährige Pkw-Fahrerin in ein Krankenhaus gebracht, da sie einen Schock erlitt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell